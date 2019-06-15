В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах. В противном случае недостатки с такой работой становятся причиной «утечки мозгов». Об этом представитель Русской православной церкви рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Очень важный фактор — это то, что называется патриотическим воспитанием в школе. К сожалению, наша школа сейчас не в полной мере, на мой взгляд, выполняет эту задачу. Неслучайно мы то и дело слышим о тех молодых людях, школьниках, которые говорят, что их самое большое желание — уехать из России», — сказал митрополит.

По его мнению, мысли об эмиграции возникают не на пустом месте, а «в той социокультурной среде, где патриотическому воспитанию не уделяется должного внимания». Представитель РПЦ считает, что патриотизм — понятие очень многоплановое. Он отметил, что, с одной стороны, для каждого человека существует естественная любовь к своему Отечеству, родному городу, селу. «А с другой стороны, мир сегодня устроен таким образом, что многие границы — и политические, и культурные — стираются», — заметил митрополит.

Архиерей добавил, что людям, оказавшимся за рубежом по тем или иным причинам, следует сохранять связи с родиной и любовь к ней, особенно среди своих детей.

Митрополит также считает, что вопрос патриотизма — «это вопрос, на который каждый человек должен для себя сам ответить», приведя в пример священников и дипломатов, живущих долгое время за рубежом по долгу службы.

В середине июня Фонд «Общественное мнение» зафиксировал снижение доли россиян, считающих себя патриотами. Согласно данным социологического центра, таковыми считают себя сейчас 73% граждан страны.