Под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ее дочери

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых их мужем и отцом в Калачинске более года назад. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Тела найдены примерно в радиусе 1,5 км от места в лесу, где раньше была обнаружена машина подозреваемого (Горьковский район), закопанными и завернутыми в одеяло», — рассказали в ведомстве.

По данным СК, сначала удалось найти череп, а примерно в 100 м от него находились тела. Геномная экспертиза предварительно подтвердила, что останки принадлежат убитым матери и дочери. Теперь их направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Останки нашли в ходе совместных с полицией и волонтерами поисковых мероприятий по прочесыванию местности.