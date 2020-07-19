СК возбудил дело после обнаружения в Подмосковье тела женщины в чемодане

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела пожилой женщины в чемодане в Московской области. Об этом РБК сообщили в региональном управлении СК.

«Следователем следственного отдела по Сергиеву Посаду возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неустановленной женщины по ч.1 ст. 105 УК (убийство)», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

В связи с этим назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы для установления личности женщины.

Чемодан с телом женщины обнаружили грибники 18 июля в лесополосе близ железнодорожной станции Радонеж в деревне Абрамцево недалеко от Сергиева Посада.