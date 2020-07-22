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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Ирина Шур
Ирина Шур (Фото: vgik.info)

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.

Как заявили в ведомстве, речь идет о москвичке 1951 года рождения, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемая — это бывший социальный работник. По данным агентства, в 2016 году она работала у Шур, а после этого они периодически общались.

В Москве нашли убитой 90-летнюю преподавательницу ВГИКа
Общество
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Тело преподавательницы 1929 года рождения со множеством колото-резаных ран было найдено 19 июля в квартире на Кутузовском проспекте. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Во ВГИК Шур пришла более 60 лет назад, она была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры.

Теги: Следственный комитет, ВГИК, задержание, Убийство
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