В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Ирина Шур (Фото: vgik.info)

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.

Как заявили в ведомстве, речь идет о москвичке 1951 года рождения, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемая — это бывший социальный работник. По данным агентства, в 2016 году она работала у Шур, а после этого они периодически общались.

Тело преподавательницы 1929 года рождения со множеством колото-резаных ран было найдено 19 июля в квартире на Кутузовском проспекте. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).