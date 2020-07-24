СМИ показали видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Видео: Forito/ Twitter

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В Сети опубликовали видео из самолета иранской авиакомпании Mahan Air, который в небе над Сирией перехватили американские истребители F-15. Видеозапись размещена в Twitter Fars News Agency.

На кадрах, снятых из иллюминатора лайнера, виден истребитель, сопровождающий самолет. Также показаны пассажиры, получившие травмы из-за того, что лайнер быстро сменил высоту во избежание столкновения с F-15.

Вечером 23 июля два американских истребителя F-15 в небе над Сирией приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air, следовавшему по маршруту Тегеран — Бейрут. Из-за проведенных лайнером маневров пострадали несколько пассажиров. Агентство Tasnim сообщало, что на борту самолета отсутствовали политики или военные.

Tasnim также передавало, что самолет успешно приземлился в аэропорту Тегерана имени Имама Хомейни.