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СМИ показали видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Видео: Forito/ Twitter
Видео: Forito/ Twitter
Видео

В Сети опубликовали видео из самолета иранской авиакомпании Mahan Air, который в небе над Сирией перехватили американские истребители F-15. Видеозапись размещена в Twitter Fars News Agency.

На кадрах, снятых из иллюминатора лайнера, виден истребитель, сопровождающий самолет. Также показаны пассажиры, получившие травмы из-за того, что лайнер быстро сменил высоту во избежание столкновения с F-15.

Вечером 23 июля два американских истребителя F-15 в небе над Сирией приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air, следовавшему по маршруту Тегеран — Бейрут. Из-за проведенных лайнером маневров пострадали несколько пассажиров. Агентство Tasnim сообщало, что на борту самолета отсутствовали политики или военные.

Tasnim также передавало, что самолет успешно приземлился в аэропорту Тегерана имени Имама Хомейни.

Пентагон объяснил перехват иранского самолета истребителями F-15
Общество
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Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи после инцидента связался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об инциденте также сообщили послу Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы США в Иране.

По словам официального представителя Центрального командования Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США Билла Урбана, истребитель F-15 ВВС США держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета Mahan Air. По его словам, визуальный осмотр авиалайнера был проведен для обеспечения безопасности военных коалиции на американской военное базе в районе Эт-Танф.

Теги: самолет, Иран, перехват
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Пентагон объяснил перехват иранского самолета истребителями F-15
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Перехваченный истребителями F-15 иранский самолет успешно сел в Тегеране
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СМИ сообщили о перехвате иранского лайнера истребителями F-15
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