СМИ сообщили о перехвате иранского лайнера истребителями F-15

Пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air выполнял рейс по маршруту Тегеран — Бейрут. По данным источников Al Mayadeen, лайнер экстренно сел в Бейруте. Пострадали несколько человек

Фото: Mohamed Al-Sayaghi / Reuters

Два американских истребителя F-15 перехватии в небе над Сирией пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air, выполняющий рейс по маршруту Тегеран — Бейрут. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в сирийских органах безопасности.

По его информации, самолет был перехвачен над 55-километровой бесполетной зоной в районе пограничного пункта пропуска Эт-Танф на границе с Ираком.

По данным Al Mayadeen, пилот пассажирского самолета быстро сменил высоту, чтобы избежать столкновения с истребителями. Самолет совершил посадку в Бейруте. Из-за экстренной посадки самолета пострадали несколько пассажиров.

О том, что перехватившие иранский пассажирский самолет истребители были американскими, также сообщает иранское агентство ISNA. Представитель авиакомпании в интервью ISNA сообщил, что детали этого инцидента проясняются.

По данным телерадиокомпании IRIB, перехватившие пассажирский самолет истребители быть израильскими.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя инцидент, заявил, что Тегеран примет необходимые меры после того, как изучит обстоятельства случившегося, сообщает IRIB.

По словам Мусави, постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи после инцидента связался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Маджид Тахт-Раванчи заверил, что Иран будет считать ответственным США за любое происшествие, которое случится с самолетом во время его возвращения в Иран. По его словам, то же послание было передано послу Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы США.