Пентагон объяснил перехват иранского самолета истребителями F-15

Истребитель F-15 ВВС США держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Об этом сообщил агентству Associated Press официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США Билл Урбан, комментируя инцидент с перехватом лайнера.

«Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет [компании] Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами», — сказал Урбан, комментируя действия одного из истребителей.

Как отметил Урбан, истребитель находился на «безопасном расстоянии в 1 тыс. м. от авиалайнера», убедившись, что рядом с ним находится пассажирский самолет.

Представитель СЕНТКОМа добавил, что для обеспечения безопасности военных коалиции на американской военное базе, которая располагается в районе Эт-Танф, был проведен визуальный осмотр авиалайнера.

Вечером 23 июля два американских истребителя F-15 в небе над Сирией приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air, следовавшему по маршруту Тегеран — Бейрут. Во избежание столкновения с истребителями пассажирский лайнер быстро сменил высоту. Из-за проведенных маневров пострадали несколько пассажиров. Впоследствии самолет приземлился в аэропорту Бейрута. По данным агентства Tasnim, на борту лайнера отсутствовали политики или военные.

Комментируя данный инцидент, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что ответственность за инцидент будут нести США, если с иранским самолетом что-либо случится.

По словам Мусави, постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи после инцидента связался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об инциденте также был информирован посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США в Иране.