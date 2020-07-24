Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел КНР.

«Утром 24 июля 2020 года МИД Китая оповестил посольство США в том, что Китай решил отозвать лицензию на организацию и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», — говорится в сообщении.

21 июля власти США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти требования, назвал их «односторонней политической провокацией».

Материал дополняется.