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Reuters узнал о возможном закрытии консульства США в Ухане

Здание Всемирного торгового центра в Ухане, где расположено консульство США
Здание Всемирного торгового центра в Ухане, где расположено консульство США (Фото: china.usembassy-china.org.cn)

Власти США потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне, сообщила Reuters официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Мы предписали закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев», — говорится в заявлении Ортагус, поступившем в Reuters.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в качестве ответного шага в Пекине рассматривают возможность закрытия консульства США в Ухане.

Ранее в среду китайское издание The Global Times сообщило, что власти США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.

«Это односторонняя политическая провокация со стороны США против Китая, грубое нарушение международного права и основных норм, регулирующих международные отношения, серьезное нарушение соответствующих положений американо-китайского договора о консульских отношениях и преднамеренная попытка подорвать отношения Китая и США», — заявил в среду официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Представитель МИД КНР также предупредил, что в случае отказа Вашингтона отменить «ошибочное решение» по поводу закрытия консульства в Хьюстоне, Пекин «предпримет необходимые контрмеры».

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Китай, США
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