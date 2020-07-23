МИД Китая сообщил о поступающих дипломатам в США угрозах расправой

Сотрудники посольства Китая в Вашингтоне после заявлений американских властей начали получать угрозы физической расправой. Об этом написал в Twitter официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

«В результате клеветы и ненависти, спровоцированных правительством США, в посольство Китая поступили угрозы взрыва и убийств», — заявил Хуа Чуньин.

Угрозы, по словам представителя МИД КНР, поступили на фоне требования властей США закрыть китайское консульство в Хьюстоне (штат Техас) в течение трех дней. В качестве причины называлась «защита интеллектуальной собственности» Соединенных Штатов. Хуа Чуньин назвал это решение «беспрецедентным усилением политического давления на Китай».

В МИД КНР отметили, что США «публично атакует политическую систему Китая», и пообещали отреагировать на это ошибочное решение «твердыми мерами».