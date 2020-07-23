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Политика ,  
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МИД Китая сообщил о поступающих дипломатам в США угрозах расправой

Сотрудники посольства Китая в Вашингтоне после заявлений американских властей начали получать угрозы физической расправой. Об этом написал в Twitter официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

«В результате клеветы и ненависти, спровоцированных правительством США, в посольство Китая поступили угрозы взрыва и убийств», — заявил Хуа Чуньин.

Угрозы, по словам представителя МИД КНР, поступили на фоне требования властей США закрыть китайское консульство в Хьюстоне (штат Техас) в течение трех дней. В качестве причины называлась «защита интеллектуальной собственности» Соединенных Штатов. Хуа Чуньин назвал это решение «беспрецедентным усилением политического давления на Китай».

США обвинили Китай в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса
Технологии и медиа
Фото: Ng Han Guan / AP

В МИД КНР отметили, что США «публично атакует политическую систему Китая», и пообещали отреагировать на это ошибочное решение «твердыми мерами».

По данным Reuters, в качестве ответа Китай может закрыть консульство США в Ухани.

22 июля Минюст США обвинил Китай в кибератаке с целью получить секретные сведения, в том числе о вакцине от коронавируса. Власти страны утверждают, что двое китайских граждан на протяжении десяти лет взламывали системы американских организаций (в том числе и правительственных) для получения доступа к информации. Минюст считает, что обвиняемые иногда действовали в собственных интересах, а иногда по поручению спецслужб КНР. В Вашингтоне добавили, что похитить удалось терабайты данных не только из США, но и из Великобритании, Японии, Южной Кореи, Бельгии, Австралии, Германии, Испании, Нидерландов, Литвы.

Ранее 21 июля госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о намерении Америки создать коалицию по борьбе с «китайской угрозой».

Теги: Китай, США, угрозы
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