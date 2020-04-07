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Иностранцам предложили давать гражданство России без отказа от имеющегося

Законопроект разрешает иностранцам сохранить гражданство другого государства при получении российского паспорта, а также вводит еще ряд послаблений в эту процедуру
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет иностранцам не отказываться от гражданства при получении российского паспорта. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Помимо этого законопроект предлагает отменить положение, требующее находиться в России в течение трех лет и подтвердить наличие средств для существования, для тех, кто был гражданином СССР, проживал или проживает на территориях, входивших в его состав.

Послабление распространяется и на иностранцев, состоящими в браке с гражданами России, проживающими в стране, при наличии общих детей. Кроме того, претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке могут иностранцы, у которых хотя бы один родитель является россиянином, проживающим на территории страны.

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Проект по упрощению получения российского гражданства власти представили еще в октябре прошлого года. Согласно утвержденной президентом концепции миграционной политики на 2019–2025 годы, в этой сфере основными направлениями должны стать простота и прозрачность условий приобретения российского гражданства.

Сейчас иностранцы, которые собираются получить паспорт гражданина России, должны подать заявление об отказе от нынешнего гражданства в уполномоченные органы другого государства. Отказ не потребуется, если это предусмотрено международным договором России или невозможно по не зависящим от соискателя обстоятельствам.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: гражданство России, иностранцы
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