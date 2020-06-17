Украинцам и белорусам разрешили получать гражданство России без экзамена

Вступил в силу федеральный закон, который отменяет для граждан Украины и Белоруссии обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства России.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ 19 марта, он вступил в силу спустя 90 дней 17 июня. Законопроект по упрощению процедуры получения российского гражданства для украинцев и белорусов начали готовить в конце 2019 года по инициативе МВД.

Ранее граждане сопредельных стран могли получить гражданство России только после прохождения собеседования на знание языка. Теперь белорусы и украинцы, свободно говорящие на русском, автоматически признаются носителями языка, если они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее проживали на территории России, СССР или Российской империи.

По словам замминистра внутренних дел Игоря Зубова, уровень знания русского языка будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления в миграционной службе. Это позволит упростить процедуру получения гражданства для более чем 200 тыс. украинцев и белорусов, которые сейчас находятся в России с видом на жительство.