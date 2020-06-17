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Украинцам и белорусам разрешили получать гражданство России без экзамена

Вступил в силу федеральный закон, который отменяет для граждан Украины и Белоруссии обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства России.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ 19 марта, он вступил в силу спустя 90 дней 17 июня. Законопроект по упрощению процедуры получения российского гражданства для украинцев и белорусов начали готовить в конце 2019 года по инициативе МВД.

Ранее граждане сопредельных стран могли получить гражданство России только после прохождения собеседования на знание языка. Теперь белорусы и украинцы, свободно говорящие на русском, автоматически признаются носителями языка, если они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее проживали на территории России, СССР или Российской империи.

Путин отменил для украинцев и белорусов экзамен по языку для гражданства
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Пограничная зона России и Белоруссии

По словам замминистра внутренних дел Игоря Зубова, уровень знания русского языка будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления в миграционной службе. Это позволит упростить процедуру получения гражданства для более чем 200 тыс. украинцев и белорусов, которые сейчас находятся в России с видом на жительство.

За шесть предыдущих лет носителями русского языка были признаны более 80 тыс. человек, которые подали заявление на получение гражданства. 47 тыс. из них — украинцы, еще 800 — белорусы.

Теги: русский язык, Украина, Белоруссия
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Путин отменил для украинцев и белорусов экзамен по языку для гражданства
Политика
В МВД предложили упростить гражданство для украинцев и белорусов
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