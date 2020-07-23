В ФРГ экс-охранника концлагеря Штуттгоф приговорили к условному сроку

Бруно Д. (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Гамбургский земельный суд приговорил бывшего охранника нацистского концентрационного лагеря Штуттгоф к двум годам тюрьмы условно, сообщает Deutsche Welle.

Решение суд вынес, опираясь на законодательство для несовершеннолетних, так как обвиняемому Бруно Д. на момент совершения преступления в 1944–1945 годах было 17–18 лет.

По версии обвинения, бывший охранник причастен к убийству 5232 человек и к одной попытке убийства. Прокурор утверждал, что обвиняемый знал о происходящем в газовых камерах концлагеря под Гданьском и понимал незаконность убийства нацистами евреев. Сторона обвинения просила для Бруно Д. три года тюрьмы.

93-летний обвиняемый в суде находился в инвалидной коляске. В своем последнем слове он выразил сожаление, что участвовал в преступлениях, и добавил, что у него не было выбора.