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Суд отклонил прошение 96-летнего бухгалтера Аушвица о помиловании
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Суд отклонил прошение 96-летнего бухгалтера Аушвица о помиловании
Общество, 14:27
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Суд отклонил прошение 96-летнего бухгалтера Аушвица о помиловании

Суд отклонил прошение о помиловании 96-летнего Оскара Грёнинга, известного как «бухгалтер Аушвица». Об этом сообщает немецкая телекомпания Norddeutscher Rundfunk.

Телекомпания отмечает, что вероятность того, что Грёнинг отправится в тюрьму, становится все более реальной. Приговор был вынесен несколько лет назад. ​Защита Грёнинга отказалась рассказывать о дальнейших шагах в этом процессе.

О том, что бывший сотрудник концлагеря подал прошение о помиловании, стало известно 15 января.

«Бухгалтер Освенцима» подал просьбу о помиловании
Общество

29 декабря 2017 года конституционный суд Германии отклонил апелляцию на приговор Грёнингу. Адвокаты утверждали, что в силу возраста и состояния здоровья тюремное заключение будет нарушать конституционное право Грёнинга на жизнь, но суд признал этот аргумент несостоятельным.

Приговор бухгалтеру Аушвица был вынесен в 2015 году. Его признали причастным к смерти 300 тыс. человек. В заключении говорилось, что он не убивал людей собственноручно, но поддерживал режим, проводивший массовые казни, в том числе и деньгами, изъятыми у арестованных евреев. Грёнинг признал, что в момент отправки на работу в концлагерь (ему тогда был 21 год) разделял идеи нацизма.

Грёнинг работал в Аушвице бухгалтером. В его обязанности входили в том числе подсчет и отправка в Берлин изъятых у арестованных ценностей. После войны вместе с сослуживцами он был заключен в тюрьму, затем отправлен на принудительные работы в Великобританию. В 1947 году комиссия по военным преступлениям оправдала Грёнинга. В 2014 году его вновь обвинили в соучастии в убийствах.

Аушвиц (Освенцим) — крупнейший фашистский концлагерь. Находился недалеко от города Освенцим (польская территория, присоединенная к Германии). За годы войны там были уничтожены около 1,4 млн человек — преимущественно евреев.

Теги: Германия , Освенцим , Аушвиц
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