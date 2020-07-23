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Кадыров объяснил свое фото с двумя пулеметами в руках

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Фотография, на которой глава Чечни Рамзан Кадыров стоит с двумя пулеметами в руках, была сделана в ходе проверки соблюдения Росгвардией правил содержания оружия. Об этом Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, пулеметы с фотографии принадлежат Росгвардии и хранятся согласно всем требованиям инструкции. Тем не менее Кадыров как военный человек периодически проверяет, как личный состав следит за выполнением правил содержания оружия.

«Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок. Так что не переживайте и не волнуйтесь. Оружие законное», — подчеркнул он.

Кадыров пригласил госсекретаря США Помпео приехать «поговорить» в Чечню
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Рамзан Кадыров

Накануне Госдеп США сообщил о введении новых санкций против Кадырова, обвинив его в нарушении прав человека, в том числе пытках и казнях. После появления заявления американских властей глава Чечни опубликовал фотографию, на которой он стоит в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — прокомментировал он публикацию.

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После этого Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео приехать в его родовое село Беной в Чечне «поговорить».

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В Кремле не увидели проблемы в снимке Кадырова с пулеметами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что при легальном владении оружием в публикации снимков с пулеметами «никаких проблем нет».

Теги: Рамзан Кадыров, фотография, оружие
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