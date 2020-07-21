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Кремль не увидел проблем в публикации фото Кадырова с пулеметами

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

При легальном владении оружием в публикации снимков с пулеметами «никаких проблем нет». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что владение огнестрельным оружием строго регламентируется законодательством. «Если владеешь в соответствии с законом, то никаких проблем с этим нет», — сказал он.

Кадыров опубликовал фото в оружейной комнате с пулеметами в руках после появления заявления Госдепа США о введении против него новых санкций. «[Майк] Помпео (госсекретарь США. — РБК), мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.

Кадыров ответил на новые санкции США фотографией с пулеметами
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Рамзан Кадыров

О введении новых санкций против Кадырова Помпео объявил 20 июля. Чеченского лидера включили в черный список, обвинив в «многочисленных грубых нарушениях прав человека, совершенных более десяти лет назад». Также Госдеп обвинил Кадырова в угрозах журналистам, которые освещали ситуацию с пандемией коронавируса.

Помимо самого Кадырова США ввели санкции в отношении его жены Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Карины (Хадижат).

Реагируя на санкции, Кадыров также отметил, что введение ограничений против его семьи «демонстрирует истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов». Кроме того, глава республики заявил о своей «почти стопроцентной» поддержке населения Чечни и предложил властям США приехать в республику и убедиться в этом.

Теги: Рамзан Кадыров, США, Кремль
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