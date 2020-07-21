Кремль не увидел проблем в публикации фото Кадырова с пулеметами

Фото: Павел Головкин / AP

При легальном владении оружием в публикации снимков с пулеметами «никаких проблем нет». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что владение огнестрельным оружием строго регламентируется законодательством. «Если владеешь в соответствии с законом, то никаких проблем с этим нет», — сказал он.

Кадыров опубликовал фото в оружейной комнате с пулеметами в руках после появления заявления Госдепа США о введении против него новых санкций. «[Майк] Помпео (госсекретарь США. — РБК), мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.

О введении новых санкций против Кадырова Помпео объявил 20 июля. Чеченского лидера включили в черный список, обвинив в «многочисленных грубых нарушениях прав человека, совершенных более десяти лет назад». Также Госдеп обвинил Кадырова в угрозах журналистам, которые освещали ситуацию с пандемией коронавируса.