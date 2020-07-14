В «Роскосмосе» сообщили о сроках полетов за пределы Солнечной системы
Для полетов за пределы Солнечной системы нужно создавать ионные двигатели. Об этом сказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда».
По его словам, на традиционных ракетных двигателях «туда уже не долететь».
«Это очень сложные проекты, но мы обречены на то, чтобы их реализовать», — отметил Рогозин.
Создание мощных ионных двигателей, которые позволят кораблям достичь планет Солнечной системы, а в будущем, возможно, выйти за ее пределы, будет способствовать развитию ядерной космической энергетики, отметил он.