Центробанк Южной Кореи отчитался о падении ВВП во втором квартале подряд

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Южной Кореи упал на 3,3% в период с апреля по июнь по сравнению с предыдущим кварталом, следует из данных Центробанка Кореи (.pdf). Это самое резкое падение за 22 года с первого квартала 1998 года, когда на южнокорейскую экономику повлиял экономический кризис, отмечает Younhap.

Экспорт страны упал на 16,6%. Как отмечает Nikkei Asian Review, это стало самым резким падением с 1963 года. Впервые с 2003 года в Южной Корее происходит сокращение экономики два квартала подряд, указывает Nikkei.

Импорт сократился на 7,4%. Потребление выросло на 1,4% за счет роста расходов на автомобили и бытовую технику. Министр финансов Хон Нам Ки пояснил на брифинге после публикации данных Банка Кореи, что беспрецедентный кризис в мире, вызванный пандемией, остановил производство корейских компаний во Вьетнаме и Индии, что еще больше сказалось на экспорте, сообщает Nikkei.

«Экономика Южной Кореи снижается с октября 2017 года, и коронавирусный шок ускорил темпы экономического спада», — сказал директор регулятора Пак Ян Су.