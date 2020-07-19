Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Быстрое восстановление экономики после существенного падения, которое вызвала пандемия, маловероятно, считает гендиректор BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон

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Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.

Жанбон считает, что быстрое восстановление экономики после «очень, очень существенного падения активности практически во всех странах мира», которое вызвала пандемия, маловероятно.

Топ-менеджер усомнился в возможности так называемого V-образного восстановления после кризиса, при котором происходит резкое падение, а потом такой же резкий рост. В большинстве стран, считает Жанбон, оно пойдет по более медленному, U-образному сценарию.

По словам Жанбона, «огромное ралли» на фондовых рынках после обвала в марте не отражает реальной ситуации в экономике, происходит слишком быстро и не принимает во внимание риск второй волны коронавируса во всем мире.