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Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Быстрое восстановление экономики после существенного падения, которое вызвала пандемия, маловероятно, считает гендиректор BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.

Жанбон считает, что быстрое восстановление экономики после «очень, очень существенного падения активности практически во всех странах мира», которое вызвала пандемия, маловероятно.

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Фото: Stephane Mahe / Reuters

Топ-менеджер усомнился в возможности так называемого V-образного восстановления после кризиса, при котором происходит резкое падение, а потом такой же резкий рост. В большинстве стран, считает Жанбон, оно пойдет по более медленному, U-образному сценарию.

По словам Жанбона, «огромное ралли» на фондовых рынках после обвала в марте не отражает реальной ситуации в экономике, происходит слишком быстро и не принимает во внимание риск второй волны коронавируса во всем мире.

Он считает, что улучшению экономического прогноза поспособствовало бы появление эффективной вакцины от COVID-19, но в настоящий момент вирус продолжает прогрессировать, особенно в США, странах Южной Америки и Азии. Для того чтобы добиться устойчивого восстановления, необходимы в том числе удача и «хорошее поведение населения соответствующих стран».

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Согласно опросу Bank of America, проведенному в июле, V-образное восстановление экономики прогнозируют только 14% управляющих активами. По мнению 44% опрошенных, ждать нужно U-образного восстановления. Еще часть допустила W-образный сценарий (быстрое восстановление, второе снижение и вновь рост).

По оценкам Всемирного банка (ВБ), мировая экономика из-за пандемии коронавируса сократится в 2020 году на 5,2%, что станет крупнейшим ее торможением со времен Второй мировой войны. ВВП России сократится на 6%, считают в ВБ. В Еврокомиссии ожидают, что нынешний кризис приведет к самой сильной рецессии в Европе со времен Великой депрессии.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: восстановление, экономика, рецессия
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