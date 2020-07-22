Москва выразила Госдепу протест после нападения на журналистов из России

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Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент США из-за нападения американских силовиков на съемочную группу «Первого канала» в городе Портленд. Об этом сообщил посол Анатолий Антонов на официальной странице дипломатического представительства в Facebook.

В сообщении указано, что в ночь на 22 июля в Портленде, штат Орегон, во время освещения протестов журналисты «Первого канал» подверглись нападению со стороны американской полиции, при этом сотрудники телеканала показали свои пресс-карты. «По данному возмутительному факту в госдепартамент направлена нота протеста», — заявил посол. Он добавил, что российская сторона потребовала от США провести тщательное расследование и информировать посольство России о его результатах.

Антонов уточнил, что журналисты не оказывали никакого сопротивления. «Мы оперативно связались с россиянами. Состояние их здоровья не вызывает беспокойства, медицинская помощь им не требуется», — добавил он.

Сотрудникам телеканала в посольстве рекомендовали держаться от протестующих и силовиков на безопасном расстоянии. Кроме того, Антонов отметил, что в диппредставительство не пришел ответ на предыдущую ноту от 31 мая, которая касалась нападения американских силовиков на журналиста «РИА Новости» Михаила Тургиева в Миннеаполисе.

По словам посла, российские журналисты не получили моральной поддержки от американских коллег. Он добавил, что дипмиссия постарается, чтобы ситуацию с «Первым каналом» заметили правозащитные организации, осуществляющие мониторинг нарушений прав журналистов в США.