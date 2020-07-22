Группа «Первого канала» пострадала от силовиков при беспорядках в США

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Во время освещения протестов и беспорядков в американском городе Портленд нападению силовиков подверглась съемочная группа «Первого канала».

«Группа Юлии Ольховской оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась. Ольховскую сильно толкнули, на оператора напали с дубинками. Камеру разбили. У журналистов ушибы и царапины», — сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала».

Руководитель дирекции информационных программ канала Кирилл Клейменов рассказал «РИА Новости», что группа снимала репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город по решению президента Дональда Трампа.

«Действительно, группа наша пострадала во время беспорядков в Портленде, это правда. Пострадала от рук, по всей видимости, силовиков. Аппаратура пострадала. Но, к счастью, люди живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой», — сказал Клейменов.

Журналисты были с бейджами с надписью «Пресса», уточняет агентство.