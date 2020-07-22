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Группа «Первого канала» пострадала от силовиков при беспорядках в США

Фото: Nathan Howard / Getty Images
Фото: Nathan Howard / Getty Images

Во время освещения протестов и беспорядков в американском городе Портленд нападению силовиков подверглась съемочная группа «Первого канала».

«Группа Юлии Ольховской оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась. Ольховскую сильно толкнули, на оператора напали с дубинками. Камеру разбили. У журналистов ушибы и царапины», — сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала».

Руководитель дирекции информационных программ канала Кирилл Клейменов рассказал «РИА Новости», что группа снимала репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город по решению президента Дональда Трампа.

«Действительно, группа наша пострадала во время беспорядков в Портленде, это правда. Пострадала от рук, по всей видимости, силовиков. Аппаратура пострадала. Но, к счастью, люди живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой», — сказал Клейменов.

Журналисты были с бейджами с надписью «Пресса», уточняет агентство.

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Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп давно упрекал местные власти в городах под управлением демократов в бездействии и неспособности подавить беспорядки. Они начались после смерти 29 мая афроамериканца Джорджа Флойда, кадры с силовым задержанием которого полицейскими быстро разошлись по социальным сетям. В ряде городов акции переросли в беспорядки, их участники повредили памятники историческим личностям, которых они считают причастными к пропаганде рабства и расизма. В частности, от рук вандалов пострадало несколько монументов Христофору Колумбу в разных штатах.

В Портленде, штат Орегон, акции протеста продолжались практически беспрерывно с конца мая, основной целью их участников стало здание окружного суда. Здание забрасывали камнями и фейерверками, попытались возвести вокруг него баррикады.

По указанию Трампа в город для защиты окружного суда были введены «люди в камуфляже» — специально созданные Министерством внутренней безопасности США подразделения федерального подчинения для борьбы с беспорядками, на форме и автомобилях которых нет опознавательных знаков. Местные власти Портленда выступили против вмешательства федеральных властей, заявляя, что эти меры только усугубляют обстановку.

Мэром Потрленда с 2017 года является Тед Уилер, который принадлежит к Демократической партии и является политическим противником республиканцев и президента Трампа.

Теги: США, «Первый канал», беспорядки
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