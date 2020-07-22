Кремль осудил нападение американских полицейских на журналистов из России

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Москва считает возмутительными действия американских силовиков в отношении российских журналистов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с сотрудниками «Первого канала», которые подверглись нападению полицейских.



«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США», — сказал представитель Кремля.

Теперь Москва ожидает от Вашингтона принятия «исчерпывающих мер», чтобы обеспечить личную безопасность журналистов из России и создать надлежащие условия для свободной работы СМИ в целом.

22 июля съемочная группа «Первого канала» была избита и лишилась камеры в городе Портленд. Журналисты освещали беспорядки, которые продолжаются там с конца мая.

В тот день основной целью протестующих стало здание местного суда, где укрылись федеральные силы. Как сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала», группа Юлии Ольховской столкнулась с людьми в камуфляже, которые выбежали из здания суда. Корреспондентам разбили камеру, нанесли царапины и ушибы, а на оператора напали с дубинками, хотя у журналистов были опознавательные бейджи прессы. Решением президента США Дональда Трампа в Портленд для защиты окружного суда ввели специальные силы Министерства внутренней безопасности. На форме и транспорте этого подразделения нет опознавательных знаков.