Захарова осудила действия силовиков США в отношении журналистов из России

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Агрессивные действия американских силовиков против журналистов недопустимы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с нападением на корреспондентов «Первого канала» в Портленде, передает «РИА Новости».

«К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование», — указала Захарова. Она отметила, что это не первый случай «непропорционального силового воздействия» американской полиции на сотрудников российских СМИ.

«Вынуждены вновь обратиться в связи с данной ситуацией в международные организации, призванные защищать права и свободы журналистов», — резюмировала Захарова.

Представитель МИДа напомнила, что Соединенные Штаты добровольно приняли на себя обязательства в области прав человека и свободы СМИ. Она призвала компетентные американские органы обеспечить их надлежащее исполнение.