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Протесты в США ,  
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Захарова осудила действия силовиков США в отношении журналистов из России

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Агрессивные действия американских силовиков против журналистов недопустимы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с нападением на корреспондентов «Первого канала» в Портленде, передает «РИА Новости».

«К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование», — указала Захарова. Она отметила, что это не первый случай «непропорционального силового воздействия» американской полиции на сотрудников российских СМИ.

«Вынуждены вновь обратиться в связи с данной ситуацией в международные организации, призванные защищать права и свободы журналистов», — резюмировала Захарова.

Группа «Первого канала» пострадала от силовиков при беспорядках в США
Общество
Фото: Nathan Howard / Getty Images

Представитель МИДа напомнила, что Соединенные Штаты добровольно приняли на себя обязательства в области прав человека и свободы СМИ. Она призвала компетентные американские органы обеспечить их надлежащее исполнение.

Съемочная группа «Первого канала» освещала беспорядки в американском городе Портленд, где протесты продолжаются практически беспрерывно с конца мая. Основной целью протестующих стало здание местного суда, где укрылись федеральные силы.

Как уточнили РБК в пресс-службе «Первого канала», 22 июля пострадала группа Юлии Ольховской, она столкнулась с «людьми в камуфляже», которые выбежали из суда. Корреспондентам разбили камеру, нанесли царапины и ушибы, на оператора напали с дубинками. При этом у журналистов были опознавательные бейджи прессы.

В США причастного к задержанию Флойда полицейского отпустили под залог
Общество
Фото: Шериф округа Хеннепин / Global Look

Массовые акции протеста в США, затем переросшие в беспорядки, начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего 29 мая в больнице после жесткого задержания белыми полицейскими Миннеаполиса. Решением президента США Дональда Трампа в Портленд для защиты окружного суда ввели специальные силы Министерства внутренней безопасности. Их называют «люди в камуфляже», так как на форме и транспорте этого подразделения нет опознавательных знаков. По мнению властей города, мэр которого Тед Уилер принадлежит к Демократической партии и является противником Трампа, использование федеральных сил лишь накаляет ситуацию.

Теги: США, Мария Захарова, Портленд
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