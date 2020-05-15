Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 12:56
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 мая Общество, 17:41 Генерал ФСБ пообещал помощь НКО из-за жалобы депутатов о домашнем насилии Общество, 17:38 Жена Джоковича вспомнила о его десятидневном завершении карьеры Спорт, 17:38 Goldman Sachs может объединиться с Wells Fargo. Но у сделки мало шансов Quote, 17:28 За месяц интерес инвесторов к биткоин-опционам вырос на 1000% Крипто, 17:24 СК вычислил по IP показавших нацистов в «Бессмертном полку» иностранцев Общество, 17:18 Грета Тунберг превратилась в гадалку для клипа Pearl Jam Стиль, 17:07 Скворцова объяснила сообщения о повторном заболевании COVID-19 в Бурятии Общество, 17:06 Штраф за выезд на МКАД. Автомобилист пожаловался на ловушку Авто, 17:05 Где заказ: гайд по точкам логистических цепочек Pro, 17:01 Как технологические стартапы переживают пандемию Экономика инноваций, 17:00  Федун сообщил о заражении коронавирусом всей его семьи Спорт, 16:59 Colgate-Palmolive пожертвует $20 млн на борьбу с COVID-19 Стиль, 16:59 Вильфанд объяснил красный закат над Москвой Общество, 16:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

Скворцова объяснила сообщения о повторном заболевании COVID-19 в Бурятии

Фото: egov-buryatia.ru
Фото: egov-buryatia.ru

Повторное выявления коронавируса у ранее переболевшего человека может быть вызвано либо вторичной инфекцией, либо реактивацией имеющегося в организме вируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Ее слова передает ТАСС.

Скворцова отметила, что в разных странах описаны случаи, когда после выздоровления и двух отрицательных тестов на коронавирус через некоторое время заболевание развивалось вновь. Это происходило на фоне переохлаждения или стресса.

«Нужно сказать, что сколь долго продолжается носительство вируса в организме человека, это до конца не изучено. И этим занимаются сейчас ученые разных стран мира», — отметила Скворцова. По ее словам, если наличие вируса не определяется по анализам из полости носа и ротоглотки, то это еще не значит, что его не осталось в организме.

Скворцова назвала группу крови большинства заболевших коронавирусом
Общество
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Утром 15 мая главврач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова сообщила о повторной госпитализации пациентки, переболевшей коронавирусом. По ее словам, 21 апреля женщину после лечения выписали из больницы, она получила два отрицательных результата теста на COVID-19. Однако через 16 дней у женщины появились признаки ОРВИ и диагностировали коронавирус, в связи с чем повторно госпитализировали.

Позднее Минздрав Бурятии заявил, что у пациентки нет повторного заражения COVID-19. «Данный случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения COVID-19», — заявили в региональном Минздраве. В ведомстве уточнили, что пациентка чувствует себя хорошо, и заболевание проходит в легкой форме.

«Данный случай требует более тщательного изучения и исследования. Роспотребнадзор Бурятии проводит соответствующее расследование, по окончании которого можно будет делать выводы», — подчеркнули в Минздраве.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Вероника Скворцова, коронавирус, Бурятия, болезнь
Материалы по теме
Власти оценили результаты лечения коронавируса препаратом от малярии
Общество
Скворцова назвала группу крови большинства заболевших коронавирусом
Общество
«Яндекс» закрыл проект по развозу тестов на коронавирус на дом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter