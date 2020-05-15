Скворцова объяснила сообщения о повторном заболевании COVID-19 в Бурятии

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Повторное выявления коронавируса у ранее переболевшего человека может быть вызвано либо вторичной инфекцией, либо реактивацией имеющегося в организме вируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Ее слова передает ТАСС.

Скворцова отметила, что в разных странах описаны случаи, когда после выздоровления и двух отрицательных тестов на коронавирус через некоторое время заболевание развивалось вновь. Это происходило на фоне переохлаждения или стресса.

«Нужно сказать, что сколь долго продолжается носительство вируса в организме человека, это до конца не изучено. И этим занимаются сейчас ученые разных стран мира», — отметила Скворцова. По ее словам, если наличие вируса не определяется по анализам из полости носа и ротоглотки, то это еще не значит, что его не осталось в организме.

Утром 15 мая главврач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова сообщила о повторной госпитализации пациентки, переболевшей коронавирусом. По ее словам, 21 апреля женщину после лечения выписали из больницы, она получила два отрицательных результата теста на COVID-19. Однако через 16 дней у женщины появились признаки ОРВИ и диагностировали коронавирус, в связи с чем повторно госпитализировали.