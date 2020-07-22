В США заявили о готовности купить 100 млн доз вакцины почти за $2 млрд

Алекс Азар (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Власти США готовы заплатить $1,95 млрд компании Pfizer за изготовление и доставку 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил американский министр здравоохранения Алекс Азар, передает Fox News.

Сейчас препарат находится на стадии тестирования. США приобретут его, если вакцина получит одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Министр уточнил, что предполагаемая покупка включена в правительственную программу Operation Warp Speed. «Мы собираем портфель вакцин, чтобы увеличить вероятность того, что американцы получат хотя бы одну безопасную и эффективную вакцину уже в конце года», — пояснил Азар.

Соглашение, заключенное с Pfizer, предусматривает, что государство в случае необходимости может дополнительно купить еще 500 млн доз.