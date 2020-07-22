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Пандемия коронавируса ,  
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В США заявили о готовности купить 100 млн доз вакцины почти за $2 млрд

Pfizer PFE $37,88 +2,99% Купить
Алекс Азар
Алекс Азар (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Власти США готовы заплатить $1,95 млрд компании Pfizer за изготовление и доставку 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил американский министр здравоохранения Алекс Азар, передает Fox News.

Сейчас препарат находится на стадии тестирования. США приобретут его, если вакцина получит одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Министр уточнил, что предполагаемая покупка включена в правительственную программу Operation Warp Speed. «Мы собираем портфель вакцин, чтобы увеличить вероятность того, что американцы получат хотя бы одну безопасную и эффективную вакцину уже в конце года», — пояснил Азар.

Соглашение, заключенное с Pfizer, предусматривает, что государство в случае необходимости может дополнительно купить еще 500 млн доз.

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Pfizer разрабатывает препарат вместе с немецкой биотехнологической фирмой BioNTech. Как пишет Fox News, пока не рецензированное совместное исследование этих компаний доказало эффективность экспериментального средства. Его проверили на 60 здоровых пациентах, вакцина оказалась безопасной и смогла вызвать иммунный ответ организма.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявили почти 4 млн заболевших. Это наибольшее число зараженных, зафиксированных в одном государстве.

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Ранее Министерство юстиции США обвинило двух граждан Китая во взломе и краже данных сотни американских компьютерных систем, в том числе правительственных. В министерстве считают, что среди целей хакеров были материалы о разработке вакцины от COVID-19.

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Источник: JHU
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Теги: США, вакцина, коронавирус, Алекс Азар
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