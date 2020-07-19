Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и ИТ-продукции

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и ИТ-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«До 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации и до 30% — на ИТ-продукцию», — говорится в сообщении. Также там отметили, что субсидии частично оплатят затраты на приобретение необходимых сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, зарплаты актерам, разработку дизайна сервисов в сфере ИТ, а также на продвижение.

Чтобы получить субсидии, нужно пройти отбор, который будет проводиться не реже одного раза в год. «На один проект разрешается направлять не более 30% общего объема господдержки», — сказано в сообщении.

Нововведение появилось в рамках национального проекта «Международная кооперация и бизнес», который был создан для продвижения, сертификации и адаптации отечественной продукции за рубежом.