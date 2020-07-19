Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и ИТ-продукции Общество, 12:59 По уму: что говорят наука и статистика о поколении Z Совместный проект, 12:59 Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях Общество, 12:53 Путин и Мишустин поздравили актера Ливанова с 85-летием Общество, 12:51 Риски на триллионы: сколько стоят кибератаки и как от них защититься РБК и #CloudMTS, 12:45 В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане Общество, 12:26 Миллиарды на биткоине. 10 самых богатых представителей криптоиндустрии Крипто, 12:25 Мишустин утвердил программу развития индустрии детских товаров Общество, 12:20 Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита Бизнес, 12:14 Роспотребнадзор не нашел загрязнений Москвы-реки после затопления буксира Общество, 12:12 Развитие бизнес-сообществ и другие тренды найма после пандемии Pro, 12:10 Основатель U Skillz — о режиме, комфорте и ритуалах РБК Стиль и Поклонная 9, 12:01 Город засыпает, просыпаются роботы: дайджест Индустрии 4.0 № 15 Индустрия 4.0, 12:00  Умерла актриса из «Убойной силы» Марина Макарова Общество, 11:59
Общество ,  
0 

Мишустин распределил субсидии для экспорта кино и ИТ-продукции

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и ИТ-продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«До 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации и до 30% — на ИТ-продукцию», — говорится в сообщении. Также там отметили, что субсидии частично оплатят затраты на приобретение необходимых сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, зарплаты актерам, разработку дизайна сервисов в сфере ИТ, а также на продвижение.

Чтобы получить субсидии, нужно пройти отбор, который будет проводиться не реже одного раза в год. «На один проект разрешается направлять не более 30% общего объема господдержки», — сказано в сообщении.

Нововведение появилось в рамках национального проекта «Международная кооперация и бизнес», который был создан для продвижения, сертификации и адаптации отечественной продукции за рубежом.

В Минобороны заявили об устранении зависимости от импорта в IT-сфере
Технологии и медиа

В январе-марте 2020 года на нацпроекты из федерального бюджета было потрачено 16% от годового плана против 13% годом ранее. По данным портала «Электронный бюджет», было потрачено 357,4 млрд руб. из запланированных на год 2,278 трлн руб. В Минфине объяснили, что уровень освоения средств в начале года нельзя назвать показательным, так как пока главным образом определяются подрядчики, основные работы будут потом.

 

Теги: Михаил Мишустин, нацпроекты, ИТ
Материалы по теме
Мишустин утвердил программу развития индустрии детских товаров
Общество
Мишустин продлил выплаты повышенных пособий по безработице до конца лета
Политика
Путин поручил правительству подготовить корректировки нацпроектов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter