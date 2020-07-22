В Москве за сутки вылечились 1168 заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за последние сутки от COVID-19 вылечились еще 1168 заразившихся, общее число выздоровевших превысило 172 тыс. человек. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 172 939», — сообщила вице-мэр.

По последним данным, с начала эпидемии в Москве заразились 234 725 человек. Из них умерли 4 331. В Подмосковье число заболевших составило 62 045 человек, 43 919 пациентов вылечились, 1 067 умерли.

Всего в России заболели 783 328 человек. Выздоровели 562 384 пациента, умерли 12 580 заболевших.