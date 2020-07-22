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В Москве за сутки вылечились 1168 заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за последние сутки от COVID-19 вылечились еще 1168 заразившихся, общее число выздоровевших превысило 172 тыс. человек. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 172 939», — сообщила вице-мэр.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По последним данным, с начала эпидемии в Москве заразились 234 725 человек. Из них умерли 4 331. В Подмосковье число заболевших составило 62 045 человек, 43 919 пациентов вылечились, 1 067 умерли.

Всего в России заболели 783 328 человек. Выздоровели 562 384 пациента, умерли 12 580 заболевших.

Ранее академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев говорил РБК, что для завершения первой волны заболевания переболеть коронавирусной инфекцией должны 70–80% населения страны, после чего выработается популяционный иммунитет.

Академик также отмечал, что около 60% болеют бессимптомно, при этом продолжая распространять вирус.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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