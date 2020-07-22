В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области восстановлено. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Сотрудники МЧС продолжают работы по расчистке улиц, а так же русла реки Заставка от мусора, а также откачивают воду из подвалов частных жилых домов, придомовых территорий мотопомпами. К утру 22 июля спасатели откачали 1300 куб. м. воды из подвалов 14 частных жилых домов и 10 придомовых территорий.

Сотрудники администрации Нижнесергинского района и спасатели также организовали адресную помощь населению по доставке бутилированной воды и продуктовых наборов.

В ночь на 21 июля в городе Нижние Серги ввели режим ЧС из-за паводка, вызванного обильными осадками.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, потоком вод были повреждены были три дома, опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост.

Всего из зоны подтопления были эвакуированы пять человек, включая трех детей. Их поместили в пункт временного размещения. Остальные жители самостоятельно покинули дома и разместились у родственников. Данных о пострадавших в результате паводка не поступало.

По поручению президента России Владимира Путина в Нижние Серги отправился глава МЧС России Евгений Зиничев.