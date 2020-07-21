В МЧС назвали число разрушенных паводком в Свердловской области домов

Три дома были разрушены в результате паводка в городе Нижние Серги в Свердловской области, где ранее был введен режим ЧС. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также разрушены три дома», — говорится в сообщении.

Всего, по уточненной информации, были подтоплены 63 дома, в которых проживают 189 человек, и четыре административных здания. Утром 21 июля вода отступила.