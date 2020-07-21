Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям Политика, 11:58 В Ленинградской области внука заподозрили в случайном убийстве деда Общество, 11:57 «Иное не доказано»: развенчиваем три мифа о субсидиарной ответственности Pro, 11:57 Лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе. Фоторепортаж Общество, 11:51  Цена нефти Brent превысила $44 впервые с 9 марта Инвестиции, 11:47 Менеджер Нурмагомедова сообщил об отказе бойца выступить на UFC 253 Спорт, 11:46 Как Россия движется к целям устойчивого развития Партнерский материал, 11:45 В МЧС назвали число разрушенных паводком в Свердловской области домов Общество, 11:44 Путин определил новые цели России на 10 лет Экономика, 11:38 Основатель U Skillz — РБК: «В стартапах нужно уметь быстро думать» Стиль, 11:29 «Спартак» заявил о нелогичных судейских решениях в матчах команды Спорт, 11:29 В Москве назвали девелоперов — лидеров по продажам жилья Недвижимость, 11:23 В Москве за сутки выявили 602 новых случая COVID-19 Общество, 11:15 Документы, файлы и облака: как организовать безопасную удаленную работу РБК и #CloudMTS, 11:15
Общество ,  
0 

В МЧС назвали число разрушенных паводком в Свердловской области домов

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: Жанна Андрейчук / VK Фото: Подслушано | Нижние Серги / VK Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: pilnikovairina / Instagram Фото: vsenovostint / VK Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Три дома были разрушены в результате паводка в городе Нижние Серги в Свердловской области, где ранее был введен режим ЧС. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный мост, а также разрушены три дома», — говорится в сообщении.

Всего, по уточненной информации, были подтоплены 63 дома, в которых проживают 189 человек, и четыре административных здания. Утром 21 июля вода отступила.

В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Фото: Подслушано | Нижние Серги / VK

Всего из зоны подтопления эвакуировали пять человек, включая трех детей. Их поместили в пункт временного размещения. Остальные жители самостоятельно покинули дома и разместились у родственников. Пострадавших при паводке нет.

Сейчас в городе проводятся аварийно-восстановительные работы. Для мониторинга зоны паводка был задействован беспилотник МЧС России.

Читайте на РБК Pro
«Все это на 90% ложь». Какие методы подбора персонала устарели Интернет веществ: как фармсервис принес сыну эмигрантов $2,5 млрд Сооснователь Oracle: У меня были все недостатки, необходимые для успеха РБК Pro: как застройщики будут продвигать жилье после карантина

В ночь на 21 июля в городе Нижние Серги ввели режим ЧС из-за паводка, вызванного обильными осадками. В ликвидации последствий подтопления задействовали 390 человек и 59 единиц техники. Спасатели, полиция и службы жизнеобеспечения города на лодках производили объезд подтопленных домов и территорий.

Теги: подтопление, Свердловская область, паводок
Материалы по теме
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
Общество
В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Путин проведет совещание по вопросам пожаров и паводков в стране
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter