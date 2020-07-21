Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

Спасатели эвакуировали семь жителей, а остальные смогли покинуть подтопленные дома самостоятельно. Информации о пострадавших не было.

Позднее в МЧС уточнили, что в результате наводнения были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных и один автомобильный мост, а также три дома. Всего были подтоплены 63 дома, в которых проживают 189 человек.

Утром 21 июля вода отступила, в городе ведут аварийно-восстановительные работы.