Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка
Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин после того, как выслушал доклад Зиничева о ситуации с затоплением, сообщил Песков.
«По поручению главы государства министр [Зиничев] вылетает на место», — сказал пресс-секретарь президента.
Режим ЧС из-за паводка на территории города Нижние Серги объявили ночью 20 июля. По данным регионального главка МЧС, около 200 домов и несколько административных зданий оказались в зоне подтопления.