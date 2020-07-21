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Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин после того, как выслушал доклад Зиничева о ситуации с затоплением, сообщил Песков.

«По поручению главы государства министр [Зиничев] вылетает на место», — сказал пресс-секретарь президента.

В МЧС назвали число разрушенных паводком в Свердловской области домов
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Режим ЧС из-за паводка на территории города Нижние Серги объявили ночью 20 июля. По данным регионального главка МЧС, около 200 домов и несколько административных зданий оказались в зоне подтопления.

Спасатели эвакуировали семь жителей, а остальные смогли покинуть подтопленные дома самостоятельно. Информации о пострадавших не было.

В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка
Общество
Фото: Подслушано | Нижние Серги / VK

Позднее в МЧС уточнили, что в результате наводнения были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных и один автомобильный мост, а также три дома. Всего были подтоплены 63 дома, в которых проживают 189 человек.

Утром 21 июля вода отступила, в городе ведут аварийно-восстановительные работы.

Теги: Свердловская область, паводок, Евгений Зиничев
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В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка
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