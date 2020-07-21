В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

По предварительным данным, в зоне подтопления оказались около 200 домов и несколько административных зданий. Спасатели эвакуировали семь человек. Остальные жители самостоятельно покинули подтопленные дома. В МЧС добавили, что информации о пострадавших пока не поступало.

Для оставивших свои дома жителей города подготовлено три пункта временного размещения в зданиях санатория и двух детских садов.

Как сообщили в МЧС, в ликвидации последствий подтопления в Нижних Серьгах задействованы 255 человек, 52 единицы техники и 19 плавсредств. Спасатели, полиция и службы жизнеобеспечения города на лодках производят объезд подтопленных домов и территорий, проверяя, нет ли там людей.