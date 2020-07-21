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В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

По предварительным данным, в зоне подтопления оказались около 200 домов и несколько административных зданий. Спасатели эвакуировали семь человек. Остальные жители самостоятельно покинули подтопленные дома. В МЧС добавили, что информации о пострадавших пока не поступало.

Для оставивших свои дома жителей города подготовлено три пункта временного размещения в зданиях санатория и двух детских садов.

В двух районах Приморья из-за дождей объявили режим ЧС
Общество
Фото: МЧС / Global Look Press

Как сообщили в МЧС, в ликвидации последствий подтопления в Нижних Серьгах задействованы 255 человек, 52 единицы техники и 19 плавсредств. Спасатели, полиция и службы жизнеобеспечения города на лодках производят объезд подтопленных домов и территорий, проверяя, нет ли там людей.

На прошлой неделе режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре из-за природных пожаров. Правительство выделит департаменту недропользования и природных ресурсов региона около 52 млн руб. из резервного фонда. Эти средства пойдут на оплату аренды вертолетов для переброски сил и средств, а также для тушения лесных пожаров.

Теги: режим ЧС, Урал, паводок, МЧС
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