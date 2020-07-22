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В Гидрометцентре назвали регионы с аномальным теплом

Фото: Евгений Софронеев / ТАСС
Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

До конца текущей недели в зоне аномального тепла окажутся север европейской части России, Урала и Якутии. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, наиболее значительные отклонения от климатической нормы будут наблюдаться в Якутии.

«Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна (красный цвет обозначает значительное превышение климатической нормы. — РБК) на севере европейской части России, Урала и Якутии», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, плюс 24–26 градусов прогнозируется на европейской территории, в Коми и Архангельской области.

Как отметил Вильфанд, такой температурный фон продержится до конца недели. В Якутии воздух прогреется до плюс 26–31 градусов. На севере республики климатическая норма будет превышена на 14 градусов, добавил синоптик.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В середине июля Вильфанд сообщил, что вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной.

Как утверждал синоптик, россиянам стоит ожидать изменчивую погоду. По словам Вильфанда, россиян также ожидает продолжительный бархатный сезон на морских курортах. Так, вода в морях будет прогреваться до плюс 25–26 градусов до начала октября.

Синоптик допустил, что, несмотря на неоднородность, 2020 год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Пока на первом месте находится 2016 год.

Теги: Гидрометцентр России, Роман Вильфанд, погода
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