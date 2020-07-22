В Гидрометцентре назвали регионы с аномальным теплом

Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

До конца текущей недели в зоне аномального тепла окажутся север европейской части России, Урала и Якутии. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, наиболее значительные отклонения от климатической нормы будут наблюдаться в Якутии.

«Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна (красный цвет обозначает значительное превышение климатической нормы. — РБК) на севере европейской части России, Урала и Якутии», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, плюс 24–26 градусов прогнозируется на европейской территории, в Коми и Архангельской области.

Как отметил Вильфанд, такой температурный фон продержится до конца недели. В Якутии воздух прогреется до плюс 26–31 градусов. На севере республики климатическая норма будет превышена на 14 градусов, добавил синоптик.