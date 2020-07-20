Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России

Сильные ливни, град, штормовой ветер и незначительное похолодание ожидаются в центре Урала, а также в нескольких районах Сибири. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, неблагоприятные условия при прохождении фронтального раздела будут наблюдаться в Свердловской и Челябинской областях.

«Будут очень сильные дожди — с грозой, крупным градом и усилением ветра до 25-27 м/с», — сказал Вильфанд.

После установления жаркой погоды небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, отметил синоптик. По его словам, такие неблагоприятные явления происходят очень быстро. Вильфанд отметил, что помогает снизить пожароопасность в центре Урала за счет очень опасных явлений. Как отметил синоптик, после очень сильной жары всегда наступают последствия.

Сильный ветер, ливень и град ожидаются в Курганской области, а также на юге Тюменской области, на севере Томской области и в Кемеровской области, отметил глава Гидрометцентра.