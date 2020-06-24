Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию «Кунг-флю». Такое название он предложил в ходе предвыборного митинга в штате Аризона, передает The Hill.

В ходе выступления Трамп отметил, что у коронавируса существует множество названий и только он может перечислить 19 или 20 из них.

Президент назвал несколько имен, среди которых были «китайский вирус», «Ухань», а также «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп). В последнем названии Трамп обыгрывает название китайского боевого искусства кунг-фу, отмечает The Hill.

«Ухань заразился коронавирусом, кунг-флю», — сказал Трамп.

The Washington Post отмечает, что Трамп неоднократно обвинял Китай в эпидемии коронавируса и продолжал использовать название «китайский вирус» еще долгое время после того, как заболевание распространилось за пределы страны.

Ранее Трамп не раз говорил, что Китай ответственен за начало эпидемии коронавируса, а также обвинял Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В середине мая американский лидер допустил разрыв отношений с Китаем из-за пандемии.