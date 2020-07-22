Жители Москвы и области стали чаще покупать зонты и сапоги

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Жители Московского региона с 14 по 20 июля купили в три раза больше зонтов и вдвое больше резиновых сапог, чем за аналогичный период в июне, следует из данных интернет-магазина Wildberries (есть у РБК).

Дождевики стали покупать в четыре раза чаще, вдвое повысился спрос на ветровки и плащи. Не меньшим спросом пользуются дождевики для детей, он вырос в несколько раз, сообщила компания.

Наибольший спрос — на дождевики для обуви, их стали заказывать в три раза чаще. В столько же раз вырос спрос на плащи от дождя для домашних животных.

В феврале аналитики «AliExpress Россия» изучили поисковые запросы пользователей в крупных российских городах и составили портрет их жителей. Так, москвичи в 2019 году отдавали предпочтение кроссовкам, рюкзакам и футболкам с принтами, на эти виды товаров пришлось по 13 тыс. запросов. Жители столицы выбирали также худи, джинсы и поясные сумки (по 10 тыс. запросов). При этом весной у горожан популярны юбки, боди и шорты, а летом кеды и дождевики.