В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за грозы

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

В столице и области в среду, 22 июля, днем ожидается гроза.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд, жаркая погода вернется в столичный регион только в понедельник, 27 июля, когда воздух прогреется до плюс 28 градусов.

До конца текущей недели температура будет на три градуса ниже нормы.