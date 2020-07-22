Общество , 22 июл, 06:00
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В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за грозы
В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.
В столице и области в среду, 22 июля, днем ожидается гроза.
По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд, жаркая погода вернется в столичный регион только в понедельник, 27 июля, когда воздух прогреется до плюс 28 градусов.
До конца текущей недели температура будет на три градуса ниже нормы.