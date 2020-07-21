В Италии заявили о выходе из «бури» пандемии коронавируса

Роберто Сперанца (Фото: Global Look Press)

Италия справилась с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Роберто Сперанца на собрании ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, передает газета Corriere della Sera.

«Считаю, что Италия сделала это. Я говорю о правительстве, а о стране в целом. Мы были первыми, кто пострадал в мире после Китая, у нас не было инструкции», — пояснил Сперанца.

Он отметил, что страна уже «вышла из бури», но пока что не достигла «безопасного убежища». По словам Сперанцы последние месяцы были самыми тяжелыми в истории Италии со времен Второй мировой войны. При этом министр заявил, что ситуация не позволяет пока что сказать, что болезнь ушла в прошлое. О полной победе можно будет говорить только при появлении вакцины.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, к 21 июля в Италии зафиксировано более 244 тыс. заболевших COVID-19. 197 тыс. пациентов вылечились, более 35 тыс. умерли. Страна находится на третьем месте в Западной Европе по числу заразившихся после Великобритании и Испании.