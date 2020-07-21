Аваков опубликовал видео освобождения трех заложников в Луцке

Фото: Arsen Avakov / Twitter

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в Twitter видеозапись, на которой видны трое заложников, которых освободили из захваченного в Луцке автобуса.

На кадрах видно, как вдоль дороги идет человек в светоотражающем жилете, рядом с ним идут три человека.

Видео с камер наружного наблюдения, где также видно, как три человека идут в сопровождении полицейского, опубликовал в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Запись в facebook пользователя anton.gerashchenko.7