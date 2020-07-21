Аваков опубликовал видео освобождения трех заложников в Луцке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 12:52
Аваков заявил о задержании сообщника захватившего заложников в Луцке Общество, 22:30 Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке Общество, 22:25 Воробьев заявил о возобновлении роста потребительского рынка Подмосковья Общество, 22:22 В Италии заявили о выходе из «бури» пандемии коронавируса Общество, 22:16 Аваков опубликовал видео с освобожденными в Луцке заложниками Общество, 22:15 Лавров обсудил с главой МИД Египта проблемы в Ливии Политика, 22:06 «Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix Общество, 22:00 ЧТПЗ Андрея Комарова договорилась о слиянии с конкурентом из Подмосковья Бизнес, 21:55 Корпорация МСП и Ростуризм поддержат туристический бизнес Пресс-релиз, 21:50 Полиция освободила заложников в Луцке Общество, 21:46 «Спартак» опубликовал открытое письмо главе департамента судейства РФС Спорт, 21:46 «Сочи» засчитали техническое поражение в матче с «Тамбовом» Спорт, 21:45 Аваков опубликовал видео освобождения трех заложников в Луцке Общество, 21:42 Посол в Лондоне назвал доклад британских парламентариев шумом из ничего Политика, 21:35
Общество ,  
0 

Аваков опубликовал видео освобождения трех заложников в Луцке

Фото: Arsen Avakov / Twitter
Фото: Arsen Avakov / Twitter

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в Twitter видеозапись, на которой видны трое заложников, которых освободили из захваченного в Луцке автобуса.

На кадрах видно, как вдоль дороги идет человек в светоотражающем жилете, рядом с ним идут три человека.

Видео с камер наружного наблюдения, где также видно, как три человека идут в сопровождении полицейского, опубликовал в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Запись в facebook пользователя anton.gerashchenko.7

Захвативший автобус преступник отпустил заложников после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Среди них подросток, пожилая женщина и беременная.

До этого Зеленский выполнил одно из требований захватившего заложников мужчины и записал шестисекундное видео, в котором призывает всех посмотреть фильм «Земляне» 2005 года.

Захват заложников на Украине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вооруженный мужчина захватил автобус с 20 пассажирами в Луцке утром 21 июля. Правоохранительные органы установили, что захватчик — уроженец Оренбургской области России Максим Кривош. Он сообщал, что некоторым из заложников плохо, среди них есть раненый. Служба безопасности Украины признала захват заложников терактом.

Теги: Украина, заложники, освобождение
Материалы по теме
Зеленский опубликовал видео в Facebook по требованию террориста из Луцка
Общество
Террорист в Луцке отпустил трех заложников после разговора с Зеленским
Общество
СБУ признала захват заложников в Луцке терактом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter