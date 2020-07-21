Опрос показал сокращение компаниями количества стажировок в 2020 году

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Бизнес начал отказываться от программ стажировок, показал опрос стаффинговой компании ANCOR. Его результаты есть у РБК.

Опрос 250 работодателей показал, что доля организаций, проводящих разнообразные программы стажировок, сократилась с 66% в 2019 году до 50% в 2020-м. Кроме того, 18% опрошенных отметили, что приняли решение отказаться от стажировок из-за пандемии коронавируса.

Опрос также показал, что только у 3% компаний впервые появились программы для стажеров в 2020 году.

Как пояснила руководитель практики по развитию бренда работодателя ANCOR Светлана Феоктистова, многие компании перевели в онлайн-формат отбор на программу стажировок. "«У других компаний из-за коронакризиса существенно сократились бюджеты и все активности, связанные с подбором стажеров», — отметила она.