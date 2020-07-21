Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 70,97 (-1) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 81,25 (-1,14) Инвестиции, 21 июл, 12:52
Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума Финансы, 00:00 Умер актер Андрей Сиротин Общество, 21 июл, 23:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июля Общество, 21 июл, 23:40 Зеленский удалил записанное по требованию террориста в Луцке видео Общество, 21 июл, 23:26 Партия Асада победила на парламентских выборах в Сирии Политика, 21 июл, 23:08 В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом Общество, 21 июл, 23:05 Опрос показал сокращение компаниями количества стажировок в 2020 году Бизнес, 21 июл, 23:05 Глава МВД Франции заявил об отсутствии признаков поджога в соборе Нанта Общество, 21 июл, 22:51 В МВД Украины сообщили о задержании сообщника террориста из Луцка Общество, 21 июл, 22:30 Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке Общество, 21 июл, 22:25 Воробьев заявил о возобновлении роста потребительского рынка Подмосковья Общество, 21 июл, 22:22 В Италии заявили о выходе из «бури» пандемии коронавируса Общество, 21 июл, 22:16 Аваков опубликовал видео с освобожденными в Луцке заложниками Общество, 21 июл, 22:15 Лавров обсудил с главой МИД Египта проблемы в Ливии Политика, 21 июл, 22:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

Опрос показал сокращение компаниями количества стажировок в 2020 году

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бизнес начал отказываться от программ стажировок, показал опрос стаффинговой компании ANCOR. Его результаты есть у РБК.

Опрос 250 работодателей показал, что доля организаций, проводящих разнообразные программы стажировок, сократилась с 66% в 2019 году до 50% в 2020-м. Кроме того, 18% опрошенных отметили, что приняли решение отказаться от стажировок из-за пандемии коронавируса.

Опрос также показал, что только у 3% компаний впервые появились программы для стажеров в 2020 году.

Как пояснила руководитель практики по развитию бренда работодателя ANCOR Светлана Феоктистова, многие компании перевели в онлайн-формат отбор на программу стажировок.  "«У других компаний из-за коронакризиса существенно сократились бюджеты и все активности, связанные с подбором стажеров», — отметила она. 

Минтруд предложил общественные работы в качестве меры поддержки занятости
Экономика
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ANCOR отмечает, что в список причин, по которым работодатели открывают вакансии стажеров, входит формирование кадрового потенциала (79%), увеличение привлекательности бренда (66%), увеличение узнаваемости бренда (64%). Почти половина организаций (45%) таким способом борются за лучшие кадры, а 10% — популяризируют отрасль. Почти 20% работодателей используют стажировки для подготовки управленческих кадров.

Moody's назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Бизнес
Аэропорт Домодедово

В конце мая президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что в России официально зарегистрировано порядка 1,9 млн безработных. Глава Министерства труда Антон Котяков также говорил, что свыше 3 млн россиян находятся в режиме неполной занятости, что составляет 5,5% всех работников в стране.

Теги: стажировка, компании, Бизнес
Материалы по теме
Бизнес сообщил о сбоях при въезде в Россию иностранных специалистов
Бизнес
Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter