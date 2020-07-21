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Дегтярев сообщил об отсутствии намерений менять команду Фургала

Михаил Дегтярёв
Михаил Дегтярёв (Фото: Вячеслав Реутов / khabkrai.ru)

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев собирается продолжить работу с командой арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом врио губернатора сообщил журналистам, передает ТАСС.

Дегтярев заявил, что команда Фургала работает «ритмично», поэтому может продолжать трудиться. «Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств», — отметил он.

Если появятся новые вакансии, то как кандидатов будут рассматривать людей и из Хабаровского края, и из других регионов, отметил он. Дегтярев добавил, что «никаких революций» и увольнений руководителей не будет, так как «устойчивость — это люди».

Дегтярев пообещал «собрать вещи и уехать» в случае оправдания Фургала
Политика
Михаил Дегтярев

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил выбор депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева как врио главы Хабаровского края его «богатым опытом» работы в Госдуме. Также он добавил, что у него есть и деловые качества. Песков отметил, что при выборе кандидатуры учитывались мнение хабаровчан и данные социологических исследований.

Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке с поста главы региона Сергея Фургала, которого ранее арестовали по подозрению в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Основанием для отставки стала утрата доверия к чиновнику. В тот же день президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Михаила Дегтярева.


 

Теги: Михаил Дегтярев, ЛДПР, Дмитрий Песков, новости
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