МВД анонсировало изменение внешнего вида водительских прав

После внесения поправок в приказ главы МВД надпись на водительских правах будет дублироваться на французском и английском языках

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки в ранее принятые ведомством нормативные акты, касающиеся допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении. В сообщении ведомства отмечается, в частности, что одним из последствий принятия поправок должно стать изменение внешнего вида выдаваемых в России водительских удостоверений.

Сейчас на лицевой стороне прав, представляющих собой пластиковую карточку размером 85,6 x 54 мм, выше личных данных владельца нанесена только надпись «Водительское удостоверение». После принятия поправок она будет дублироваться на французском и английском языках — Permis de Conduire и Driving Licence соответственно. Надписи будут выполняться сиреневым цветом и размещаться в три строки в указанной последовательности.

Кроме того, в соответствии с поправками в свидетельство о регистрации автомобиля или иного транспортного средства предписывается вносить сведения о мощности его двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.

Проект приказа главы МВД 7 июля был размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В МВД пояснили, что документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.