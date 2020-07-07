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МВД анонсировало изменение внешнего вида водительских прав

После внесения поправок в приказ главы МВД надпись на водительских правах будет дублироваться на французском и английском языках
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки в ранее принятые ведомством нормативные акты, касающиеся допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении. В сообщении ведомства отмечается, в частности, что одним из последствий принятия поправок должно стать изменение внешнего вида выдаваемых в России водительских удостоверений.

Сейчас на лицевой стороне прав, представляющих собой пластиковую карточку размером 85,6 x 54 мм, выше личных данных владельца нанесена только надпись «Водительское удостоверение». После принятия поправок она будет дублироваться на французском и английском языках — Permis de Conduire и Driving Licence соответственно. Надписи будут выполняться сиреневым цветом и размещаться в три строки в указанной последовательности.

Кроме того, в соответствии с поправками в свидетельство о регистрации автомобиля или иного транспортного средства предписывается вносить сведения о мощности его двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок.

Проект приказа главы МВД 7 июля был размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В МВД пояснили, что документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В конце мая Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения. Первый проект нового КоАП ведомство обнародовало 30 января. Он предполагал введение новых норм, в том числе ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф предлагалось увеличить с 500 до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч — до 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб. Автором предложений о повышении штрафов в Минюсте назвали МВД.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МВД, водительские права
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