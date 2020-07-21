Политика , 21 июл, 15:06
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Захарова заявила о «фейковой огранке» доклада о вмешательстве в Шотландии
Подсчет бюллетеней на референдуме о независимости Шотландии, Эдинбург, 18 сентября 2020г.
Доклад британского парламента по российскому вмешательству в шотландский референдум представляет собой пример русофобии, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — сказала она.
21 июля парламент Великобритании опубликовал доклад, написанный комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. По мнению правительства, Россия пыталась повлиять на результаты референдума по вопросу о независимости Шотландии в 2014 году.
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