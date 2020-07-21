Захарова заявила о «фейковой огранке» доклада о вмешательстве в Шотландии

Подсчет бюллетеней на референдуме о независимости Шотландии, Эдинбург, 18 сентября 2020г. (Фото: Stefan Rousseau / AP)

Доклад британского парламента по российскому вмешательству в шотландский референдум представляет собой пример русофобии, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — сказала она.

21 июля парламент Великобритании опубликовал доклад, написанный комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. По мнению правительства, Россия пыталась повлиять на результаты референдума по вопросу о независимости Шотландии в 2014 году.

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