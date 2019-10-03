Великобритания смягчила санкции против России ради изучения Марса

Изменения внесены в закон «Об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)», принятый в 2014 году

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Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями в отношении России. Они позволят осуществлять некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса «ЭкзоМарс-2020». Соответствующий документ размещен в законодательной базе страны.

Поправки внесены в раздел «Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского союза».

В изначальной версии закона в данном разделе говорилось, что лицо, которое осуществляет деятельность по поставке в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина (компоненты высококипящего ракетного топлива), предназначенных для использования в определенных пусковых установках, совершает преступление.

Поправки разрешают импорт в Россию «определенных веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».