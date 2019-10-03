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Политика ,  
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Великобритания смягчила санкции против России ради изучения Марса
Изменения внесены в закон «Об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)», принятый в 2014 году
Фото: Gregorio Borgia / AP

Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями в отношении России. Они позволят осуществлять некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса «ЭкзоМарс-2020». Соответствующий документ размещен в законодательной базе страны.

Поправки внесены в раздел «Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского союза».

В изначальной версии закона в данном разделе говорилось, что лицо, которое осуществляет деятельность по поставке в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина (компоненты высококипящего ракетного топлива), предназначенных для использования в определенных пусковых установках, совершает преступление.

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Поправки разрешают импорт в Россию «определенных веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

Согласно пояснительной записке, поставки могут быть осуществлены только при условии предварительного согласования в соответствии со статьей об антироссийских санкциях.

«ЭкзоМарс» является совместным проектом «Роскосмоса» и Европейского агентства космических исследований (ЕКА). В 2016 году в рамках проекта были запущены космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли». В настоящее время ведется работа по запуску десантного модуля совместной разработки «Ростеха» и «Роскосмоса» с европейским автоматическим марсоходом на борту. Запуск миссии был запланирован на 25 июля 2020 года.

В августе этого года «Роскосмос» объявил о переносе сроков запуска совместной российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020», после того как в Швеции произошла авария во время испытаний европейской парашютной системы. Теперь прибытие на Марс прогнозируется на март 2021 года.

Автор: Виктория Тютина
Теги: Великобритания, санкции, поправки, антироссийские санкции, Марс
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