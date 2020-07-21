В Общественной палате предложили ввести выплаты пенсионерам из-за COVID

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В Общественной палате России предложили разработать механизм адресной помощи каждому пенсионеру с единовременной выплатой 15 тыс. руб. в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса. Об этом РБК заявил член общественного объединения Султан Хамзаев.

По его словам, 21 июля он направил письмо с соответствующей инициативой на имя премьера Михаила Мишустина.

Хамзаев считает, в период коронавирусной инфекции была оказана финансовая поддержка определенным семьям с детьми и бизнесу, а пенсионеров «обошли вниманием», хотя во время пандемии они были вынуждены выделять больше финансов на профилактику вирусных заболеваний.

«Это неправильно и несправедливо. Тем более в этот период эта группа риска, и многие наши пенсионеры вынуждены покупать дополнительные медикаменты, чтобы обеспечить свою безопасность и здоровье. И нагрузка идет на единственный источник их дохода — это пенсия», — сказал он.

По словам Хамзаева, несмотря на то что отдельные регионы осуществляли выплаты пенсионерам за соблюдение режима самоизоляции, финансовая поддержка должна регулироваться на федеральном уровне и не зависеть от решения региональных властей.