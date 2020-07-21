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В Общественной палате предложили ввести выплаты пенсионерам из-за COVID

Фото: Алексей Сухоруков / Zuma / ТАСС
Фото: Алексей Сухоруков / Zuma / ТАСС

В Общественной палате России предложили разработать механизм адресной помощи каждому пенсионеру с единовременной выплатой 15 тыс. руб. в качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса. Об этом РБК заявил член общественного объединения Султан Хамзаев.

По его словам, 21 июля он направил письмо с соответствующей инициативой на имя премьера Михаила Мишустина.

Хамзаев считает, в период коронавирусной инфекции была оказана финансовая поддержка определенным семьям с детьми и бизнесу, а пенсионеров «обошли вниманием», хотя во время пандемии они были вынуждены выделять больше финансов на профилактику вирусных заболеваний.

«Это неправильно и несправедливо. Тем более в этот период эта группа риска, и многие наши пенсионеры вынуждены покупать дополнительные медикаменты, чтобы обеспечить свою безопасность и здоровье. И нагрузка идет на единственный источник их дохода — это пенсия», — сказал он.

По словам Хамзаева, несмотря на то что отдельные регионы осуществляли выплаты пенсионерам за соблюдение режима самоизоляции, финансовая поддержка должна регулироваться на федеральном уровне и не зависеть от решения региональных властей.

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Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

«Я считаю, что в целом страна одна, народ один и решение и поддержка должны быть одинаковыми, а не зависеть от бюджета конкретного региона. Кто-то 1 тыс. руб. даст, кто-то 2 тыс., а кто-то 10 тыс. А это будет уже несправедливо и неправильно. Мы большая и богатая страна, и мы себе это можем позволить и сделать», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

В конце марта заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве более 1,6 млн пенсионеров получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции из-за нового типа коронавируса. Средства были выплачены жителям города старше 65 лет. 14 мая заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что выплаты получили более 1,85 млн москвичей в возрасте старше 65 лет или страдающие хроническими заболеваниями.

В марте власти Москвы и Подмосковья обязали пожилых людей соблюдать домашний режим, пообещав за выполнение требований материальную помощь.

В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 80 лет, инвалиды первой группы, инвалиды второй группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому, в мае получили единовременную выплату 2 тыс. руб. Позднее в связи с большим количеством обращений горожан губернатор Беглов поручил осуществить второй этап выплат в размере 2 тыс. руб. неработающим гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: пенсионеры, выплаты, Общественная палата, новости
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