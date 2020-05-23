Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии

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В России могут понизить возраст выхода на пенсию, если эпидемия коронавируса приведет к сокращению рабочих мест. Об этом заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева, передает «Прайм».

«В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым», — объяснила эксперт. Некоторым из-за этого придется уйти на досрочную пенсию. По оценкам доцента, на нее могут рассчитывать 1,5–2 млн россиян в зависимости от будущего уровня безработицы.

Мирзабалаева предположила, что если ситуация на рынке труда станет критической, то число рабочих мест для старшей возрастной группы уменьшится, поскольку пожилые граждане защищены государственным пособием. У молодежи в отличие от них такого пособия еще нет.

По мнению эксперта, на понижения пенсионного возраста также повлияет состояние бюджета страны.