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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В России могут понизить возраст выхода на пенсию, если эпидемия коронавируса приведет к сокращению рабочих мест. Об этом заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева, передает «Прайм».

«В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым», — объяснила эксперт. Некоторым из-за этого придется уйти на досрочную пенсию. По оценкам доцента, на нее могут рассчитывать 1,5–2 млн россиян в зависимости от будущего уровня безработицы.

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Мирзабалаева предположила, что если ситуация на рынке труда станет критической, то число рабочих мест для старшей возрастной группы уменьшится, поскольку пожилые граждане защищены государственным пособием. У молодежи в отличие от них такого пособия еще нет.

По мнению эксперта, на понижения пенсионного возраста также повлияет состояние бюджета страны.

Мирзабалаева уточнила, что такое решение власти, скорее всего, примут не в этом году.

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Ранее «Известия» сообщили, что Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрудом подготовили рабочую версию общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. Он включает, в частности, смягчение условий для досрочного выхода на пенсию.

Сейчас досрочно уйти на пенсию могут россияне, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Кроме того, основанием может послужить подтверждение в службе занятости факта, что такие граждане не могут устроиться на новую работу.

Теги: РЭУ, коронавирус, пенсионный возраст
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