Песков назвал судьбоносным указ о национальных целях России на 10 лет

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года, подписанный президентом России Владимиром Путиным, является важнейшим документом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Документ действительно для страны судьбоносный, который заслуживает глубокого анализа и за которым в трехмесячный срок последует корректировка майского указа президента», — пояснил он.

Ранее российский лидер подписал указ, в котором основными целями развития страны на ближайшие десять лет были названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации, безопасная среда для жизни, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

О необходимости определить общенациональные задачи на 10 лет Путин заявил 13 июля. Тогда же глава правительства Михаил Мишустин отметил, что при их достижении необходимо учитывать опыт реализации национальных проектов.