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Антикризисные меры ,  
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Путин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет

По словам главы государства, объективные текущие трудности не должны менять долгосрочные ориентиры. Позже Мишустин заявил о том, что сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости уже сейчас определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

По словам президента, несмотря на объективные текущие трудности, долгосрочные ориентиры остаются неизменными. «Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин.

Среди таких задач глава государства назвал увеличение продолжительности жизни и одновременно «последовательную борьбу с тем, что называется малоприятным словом бедность».

«Решение здесь очевидно. Нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности людей вести свое дело. Всю систему медицинской помощи мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной эффективно реагировать на все вызовы», — сказал Путин.

Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики
Экономика
Михаил Мишустин

Второй задачей президент назвал создание возможностей для самореализации людей. «В период эпидемии все уровни образования показали возможность быстро меняться. Кадровый потенциал образования и науки является нашим сильным конкурентным преимуществом», — отметил президент. «Опираясь на него мы можем поставить и следующую задачу: Россия должна выйти в число лидеров по качеству общего образования, по объемам исследований и разработок», — добавил он.

Третьим блоком задач Путин назвал создание благоприятной среды. В него он включил защиту окружающей среды, улучшение условий в сельских районах, улучшение жилищных условий, качества автомобильных дорог.

Президент отметил, что реализация нацпроектов должна быть включена в антикризисный план.

Выступая после президента, глава правительства Михаил Мишустин заявил о том, что сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года. «При этом максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые вы определили два года назад. И, конечно, учитывать опыт реализации национальных проектов, накопленный за это время», — добавил премьер.

В начале июня в правительстве сообщили, что реализация национального плана восстановления экономики и доходов россиян в 2020-2021 годах обойдется государству в ₽5 трлн. Этот план изначально предполагал значительные расходы на строительство инфраструктуры и импортозамещение.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин, Михаил Мишустин
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