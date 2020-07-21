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Финансы ,  
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Сбербанк заявил о планах платить выданный кабмином кредит на ₽150 млрд

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит на 150 млрд руб., выданный банку правительством в 2008 году, без списания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Сбербанк обслуживает кредит по рыночным ставкам и продолжит начислять и уплачивать проценты без изменений», — отметил представитель банка.

В банке добавили, что в рамках смены акционеров Сбербанка Минфину было представлено право сохранить субординированный кредит в размере 150 млрд руб. в основном капитале Сбербанка, и сообщили, что до смены акционеров этот кредит также учитывался в основном капитале организации.

В банке пояснили, что в соответствии с базельскими стандартами для учета субординированного кредита в капитале договор должен предусматривать возможность списания займа при кризисных событиях. Этот сценарий в банке назвали лишь «гипотетической возможностью, которая формально необходима для соблюдения требований Базеля».

СМИ узнали о возможности списания ₽150 млрд кредита Сбербанку из-за COVID
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника писало, что Минфин и ЦБ договорились об условиях, на которых субординированный кредит Сбербанка, выданный правительством более 10 лет назад, будет включен в основной капитал финансовой организации и станет списываемым. Эти меры, по словам источников, помогли бы банку справиться с возможными потерями из-за пандемии коронавируса, однако противоречат бюджетному правилу.

Тогда в Сбербанке подтвердили Reuters, что 150 млрд руб. предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми. ЦБ отказался от комментариев, а Минфин не ответил на запрос агентства.

Правительство России выдало Сбербанку субординированный кредит на 500 млрд руб. во время кризиса в 2008 году. Спустя два года банк вернул 200 млрд руб., однако в 2014 году повторно занял у ЦБ эту сумму. В 2015 году он продлил заем на 50 лет под 6,5%, следовало из отчетности банка.

Теги: Сбербанк, кредиты, субординированные займы
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