Сбербанк заявил о планах платить выданный кабмином кредит на ₽150 млрд

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Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит на 150 млрд руб., выданный банку правительством в 2008 году, без списания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Сбербанк обслуживает кредит по рыночным ставкам и продолжит начислять и уплачивать проценты без изменений», — отметил представитель банка.

В банке добавили, что в рамках смены акционеров Сбербанка Минфину было представлено право сохранить субординированный кредит в размере 150 млрд руб. в основном капитале Сбербанка, и сообщили, что до смены акционеров этот кредит также учитывался в основном капитале организации.

В банке пояснили, что в соответствии с базельскими стандартами для учета субординированного кредита в капитале договор должен предусматривать возможность списания займа при кризисных событиях. Этот сценарий в банке назвали лишь «гипотетической возможностью, которая формально необходима для соблюдения требований Базеля».