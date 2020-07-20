СМИ узнали о возможности списания ₽150 млрд кредита Сбербанку из-за COVID

По данным Reuters, Минфин и ЦБ договорились о включении в основной капитал Сбербанка госкредита, выданного в 2008 году. В банке сообщили, что долг могут списать, а 150 млрд руб. планируется внести в капитал первого порядка

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Министерство и ЦБ договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в 2008 году, будет включен в основной капитал финансовой организации и станет списываемым, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близкие к ходу переговоров.

Собеседники агентства указывают, что такие меры помогли бы банку проще справиться с возможными потерями, связанными с ограничениями из-за коронавируса.

Правительство выдало Сбербанку субординированный кредит на 500 млрд руб. во время кризиса 2008 году. Через два года банк погасил первый транш и вернул 200 млрд руб., однако в 2014 году повторно занял у ЦБ эту сумму. Годом позже он пролонгировал заем на 50 лет под 6,5%, следует из кредитной отчетности банка за 2017 год.

Агентство со ссылкой на отчетность указывает, что кредит был учтен в дополнительном капитале Сбербанка. Один из источников Reuters сообщил, что условия займа решили изменить для того, чтобы включить эти средства в основной капитал банка из-за волатильности, вызванной пандемией.

У правительства не было правовых оснований для того, чтобы менять условия по кредиту, однако в мае 2020 года Госдума приняла закон, который разрешил ЦБ заключать со Сбербанком соглашения об изменении условий договоров. Таким образом, у кредитной организации появились юридические основания для включения субординированного кредита в свой основной капитал.