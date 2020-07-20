СМИ узнали о возможности списания ₽150 млрд кредита Сбербанку из-за COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes Бизнес, 00:09 Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Общество, 00:06 Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су» Бизнес, 00:00 Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом Финансы, 00:00 «Магнит» запустит новую сеть магазинов Бизнес, 00:00 Глава «Магнита» — РБК: «Я хочу, чтобы росли мои продажи, а не проблемы» Бизнес, 00:00 В Сирии сообщили об отражении ракетной атаки по Дамаску Общество, 20 июл, 23:50 СМИ сообщили о проверке бывшего зама Бастрыкина из-за заявления о взятке Общество, 20 июл, 23:36 Дочь Тутберидзе пропустит прокаты из-за перелома ноги Спорт, 20 июл, 23:27 Дочь Кадырова отреагировала на включение в черный список Госдепом США Политика, 20 июл, 23:21 В Москве за сутки умерли 17 человек с коронавирусом Общество, 20 июл, 23:19 СМИ узнали о возможности списания ₽150 млрд кредита Сбербанку из-за COVID Финансы, 20 июл, 23:02 «Дочка» РЖД напомнила о программе лояльности после идеи властей о скидках Общество, 20 июл, 22:45 Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию Политика, 20 июл, 22:39
Финансы ,  
0 

СМИ узнали о возможности списания ₽150 млрд кредита Сбербанку из-за COVID

По данным Reuters, Минфин и ЦБ договорились о включении в основной капитал Сбербанка госкредита, выданного в 2008 году. В банке сообщили, что долг могут списать, а 150 млрд руб. планируется внести в капитал первого порядка
Сбербанк SBER ₽213,89 +1,46% Купить
Сбербанк SBERP ₽197,74 +1,31% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Министерство и ЦБ договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в 2008 году, будет включен в основной капитал финансовой организации и станет списываемым, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близкие к ходу переговоров.

Собеседники агентства указывают, что такие меры помогли бы банку проще справиться с возможными потерями, связанными с ограничениями из-за коронавируса.

Правительство выдало Сбербанку субординированный кредит на 500 млрд руб. во время кризиса 2008 году. Через два года банк погасил первый транш и вернул 200 млрд руб., однако в 2014 году повторно занял у ЦБ эту сумму. Годом позже он пролонгировал заем на 50 лет под 6,5%, следует из кредитной отчетности банка за 2017 год.

Агентство со ссылкой на отчетность указывает, что кредит был учтен в дополнительном капитале Сбербанка. Один из источников Reuters сообщил, что условия займа решили изменить для того, чтобы включить эти средства в основной капитал банка из-за волатильности, вызванной пандемией.

У правительства не было правовых оснований для того, чтобы менять условия по кредиту, однако в мае 2020 года Госдума приняла закон, который разрешил ЦБ заключать со Сбербанком соглашения об изменении условий договоров. Таким образом, у кредитной организации появились юридические основания для включения субординированного кредита в свой основной капитал.

По словам источника Reuters, Сбербанк хотел, чтобы «часть субординированного долга сделали вечной и оставили возможность его списания». Это противоречило бюджетному правилу. По словам другого собеседника, переговоры осложнялись тем, что из-за санкций долг нельзя конвертировать в акции, чем могли быть недовольны миноритарии.

В итоге Минфин согласился сохранить возможность списания долга, но при условии, что ЦБ и правительство примут совместное решение, которое позволит устранить правовую проблему.

По словам источников, если правительство и Центробанк согласятся списать долг, банку не потребуются прямые денежные вливания. В противном случае погасить кредит удастся только к 2060 году.

В Сбербанке подтвердили агентству, что 150 млрд руб. предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми. ЦБ отказался от комментариев, Минфин не ответил на запрос агентства.

Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб.
Финансы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В апреле этого года ЦБ продал правительству 50% акций Сбербанка за 2,139 трлн руб. (стоимость одной акции составила 189,44 руб.). Акции выкупались за счет средств ФНБ. Согласно принятому в марте закону ЦБ должен вернуть в государственный бюджет средства, полученные от продажи доли в Сбербанке. При этом регулятор может оставить себе 300 млрд руб. и еще около 200 млрд руб. в зависимости от убытка из-за продажи санированных банков. Остаток ЦБ должен вернуть правительству деньгами и финансовыми активами, в частности правами требования к ВЭБу по депозиту на сумму до 350 млрд руб. и субординированному кредиту на 150 млрд руб. для Сбербанка.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сбербанк, коронавирус, кредит, Минфин, ЦБ
Материалы по теме
Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб.
Финансы
В Госдуме подготовили механизм докапитализации ВЭБа на ₽350 млрд
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter