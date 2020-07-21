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Фальков предложил изменить мониторинг трудоустройства выпускников вузов

Валерий Фальков
Валерий Фальков (Фото: utmn.ru / Global Look Press)

Мониторинг трудоустройства выпускников вузов должен кардинально измениться для планирования работы вузов, в том числе в долгосрочном периоде. Об этом заявил министр науки и образования России Валерий Фальков на совещании с ректорами вузов Сибирского федерального округа, передает «РИА Новости».

«Нам предстоит <...> отслеживать не только год-два, а больше, но и конечно, более верифицированные и точные данные иметь, поскольку они должны влиять еще больше на контрольные цифры приема и на оценку эффективности деятельности наших университетов», — заявил он.

По его словам, у министерства есть понимание, что для мониторинга необходимы более оперативные данные. К примеру, самозанятых власти уже не могут воспринимать как безработных, и по ним нужно вести отдельный мониторинг.

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Фальков подчеркнул, что ректоры российских вузов должны как минимум до конца 2020 года держать под личным контролем трудоустройство выпускников. Он также обратил внимание, что министерство запускает специальную программу трудоустройства выпускников этого года на исследовательские позиции.

Президент России Владимир Путин 8 июня поручил помочь трудоустройству выпускников вузов 2020 года, создать единую интернет-платформу для размещения и поиска вакансий. Он также распорядился увеличить пособие по безработице.

Глава государства отметил важность мониторинга ситуации на рынке труда в субъектах России и поручил обратить внимание на регионы с наибольшим ростом числа безработных.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил минимальный размер пособия по безработице за май, июнь и июль до 4500 руб.

Теги: Валерий Фальков, Минобрнауки, трудоустройство, выпускники
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